Buzullarda küresel alarm: Son 10 yılda kayıp yüzde 36 arttı

İsviçre Zürih Üniversitesi'nden Prof. Michael Zemp, "Bulgular şoke edici, ancak şaşırtıcı değil. İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonları nedeniyle küresel sıcaklıklar artıyor ve bu da buzul kaybını hızlandırıyor" dedi.

Buzul erimesi küresel su seviyelerini tehdit ediyor

Uluslararası bir araştırma ekibinin yürüttüğü çalışmada, 2012-2023 yılları arasındaki buzul kaybının, 2000-2011 dönemine kıyasla yüzde 36 oranında arttığı belirlendi. Araştırmaya göre, her yıl ortalama 273 milyar ton buz kaybediliyor.

Dünya Buzul İzleme Servisi (WGMS) tarafından koordine edilen çalışmada, son yüzyıldaki saha ve uydu ölçümleri birleştirilerek küresel ölçekte bir erime değerlendirmesi yapıldı. Bulgular, Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) en son tahminlerinden daha hızlı bir buzul kaybına işaret ediyor.

Zemp, "Bu yüzyılda buzul kaybının beklenenden daha hızlı olacağı öngörülüyor. Bu durum, deniz seviyelerinin önceki tahminlerden daha fazla yükselebileceği anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Bazı buzullar bu yüzyılı göremeyecek

Araştırmaya göre, 2000 yılından bu yana küresel buzul hacminin yaklaşık yüzde 5'i kaybedildi. Ancak bu kayıplar bölgesel farklılıklar gösteriyor. Antarktika'daki buzulların yalnızca yüzde 2'si erirken, Avrupa Alpleri'nde bu oran yüzde 40'a kadar çıkıyor.

Uzmanlar, küçük buzulların daha hızlı eridiğini ve birçoğunun bu yüzyılın sonuna kadar tamamen yok olabileceğini vurguluyor.

Buzullar, küresel deniz seviyesi yükselişinin en büyük ikinci sebebi olarak gösteriliyor. 2000 yılından bu yana buzul erimesine bağlı olarak deniz seviyelerinde yaklaşık 2 santimetrelik bir yükselme yaşandı. Bilim insanları, bu artışın dünya genelinde kıyı bölgelerinde yaşayan dört milyon insanı sel riskiyle karşı karşıya bırakabileceğini belirtiyor.

Bilim insanlarından uyarı: Sera gazı salınımı azaltılmalı

Araştırmaya göre, şu ana kadar daha çok küçük buzulların erimesi deniz seviyelerini etkiledi. Ancak bilim insanları, Grönland ve Antarktika’daki devasa buz tabakalarının da benzer bir eğilim göstermesi halinde küresel ölçekte ciddi sonuçlar doğurabileceğini söylüyor.

Exeter Üniversitesi'nden Prof. Martin Siegert, "Buz tabakaları giderek daha fazla kütle kaybediyor. 30 yıl öncesine kıyasla altı kat daha hızlı eriyorlar. Eğer bu değişim hızlanırsa, artık santimetrelerden değil, metrelerce yükselen deniz seviyelerinden bahsederiz" dedi.

Ocak ayında Birleşmiş Milletler, buzulların korunmasını gezegenin geleceği için bir "hayatta kalma stratejisi" olarak tanımlamıştı.

Prof. Zemp ise "Eğer buzul kaybını durdurmak istiyorsak, sera gazı emisyonlarını azaltmalıyız. Bu, hem basit hem de karmaşık bir çözüm. Küresel sıcaklık artışını her ondalık derecede sınırlamak, bize para, hayatlar ve sorunlardan kaçınma imkânı kazandırır" değerlendirmesinde bulundu.