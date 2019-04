Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'da yer alan habere göre Kuveyt Havayollarına ait bir yolcu uçağı, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Refik el-Hariri Uluslararası Havalimanı'na iniş yapmadan önce girdiği buzlu hava kütlesinde zarar gördü. Buzlu havada uçağın burnunda çökme meydana geldi.

Burun kısmındaki hasara rağmen pilotlar uçağı "güvenli ve normal" bir şekilde Refik el-Hariri Uluslararası Havalimanı'na indirmeyi başardı.

Kuwait Airways wishes to clarify, that its Airbus plane (A320) operated for its flight (KU501) departed to Beirut on Sunday morning 21/4/2019 was hit by a sudden impact of a mass of snow passing. Thankfully the plane landed safely at Rafiq Hariri International Airport in Beirut/1