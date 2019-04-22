Yerel basındaki haberlere göre, Sağlık Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Rajitha Senaratne, yaptığı açıklamada, saldırıların sorumlusunun "Ulusal Tevhid Cemaati" adlı yerli örgüt olduğunu belirtti. Senaratne, örgütün saldırıları uluslararası bir terör şebekesinin desteğiyle gerçekleştirdiğinden şüphelenildiğini ifade etti.

Sri Lanka Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamada da saldırıların dış bağlantılarının çözülebilmesi için başka ülkelerden yardım talep edileceği kaydedildi.

Açıklamada, "İstihbarat raporları, eylemi gerçekleştiren yerel militanların arkasında uluslararası terör şebekelerin varlığına işaret etmektedir. Bu sebeple devlet başkanımız soruşturma konusunda yabancı ülkelerin yardımına başvuracaktır." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan, hükümetin saldırılardan önce Paskalya döneminde ülkede terör eylemi düzenlenebileceği konusunda üç kez uyarıldığı iddia edildi.

Hindistan'da yayın yapan Business Television India'da yer alan haberde, Sri Lanka hükümetinin, saldırıların olabileceğine dair 4 Nisan'da bir "dost ülkenin" kendilerini uyardığını kabul ettiğini ileri sürdü. Hint basınında çıkan haberlerde, söz konusu dost ülkenin Hindistan olduğu yorumları yapıldı.

Öte yandan, Sri Lanka Telekomünikasyon Bakanı Harin Fernando da kişisel Twitter hesabında, Sri Lanka Emniyet Müdür Yardımcısının imzasıyla yayımlanan 11 Nisan tarihli bir istihbarat raporunun fotoğrafını paylaştı. Raporda, "Ulusal Tevhid Cemaati" adlı örgütün, Paskalya Bayramı'nda ülkedeki Katolik kiliselerine ve İngiltere Yüksek Temsilciliğine yönelik eylem hazırlığında olduğuna dair bilgilerin yer aldığı belirtildi. Fernando, yetkilileri raporu görmezden gelmekle suçladı.

Uyarılardan sonuncusunun ise saldırının yaşandığı sabah saatlerinde, bombaların patlamaya başlamasından 10 dakika önce militanlar tarafından yapıldığı ileri sürüldü.

Sri Lanka'da dün Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade kentindeki St. Anthony, Katana'daki St.Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar gerçekleştirilmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.

Sri Lanka makamları saldırılarda 290 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Kaynak: AA