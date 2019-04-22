Patlamanın Kolombo Kilisesi yakınlarında, bomba düzeneği imhası sırasında meydana geldiği bildirildi.

Sri Lanka'da yine patlama meydana geldi. Ayrıntılar @trthaber'de. https://t.co/zrMlJpxqUw — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 22 Nisan 2019

Sri Lanka’da dün sabah saatlerinde Kochchikade'de St. Anthony's, Katana'da St. Sebastian ve Batticaloa'da bir kilise ile başkent Kolombo'da beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine saldırılar düzenlenmişti. Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyösü Dehiwala'da hayvanat bahçesi yakınında, yine Kolombo'nun Dematogoda banliyösünde patlamalar meydana gelmişti.

Dışişleri Bakanlığı, saldırılarda 27'si yabancı uyruklu 207 kişinin hayatını kaybettiğini, 450 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Saldırılarda Türk vatandaşı mühendisler Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA