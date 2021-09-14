Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanları Donald Trump ile George Bush arasında iç terör tehdidi tartışması yaşanıyor.

ABD'nin 43'üncü Başkanı Bush, 11 Eylül saldırılarının yıl dönümünde ülke içi terör tehdidine dikkati çekti. 6 Ocak'ta Donald Trump döneminde yaşanan Kongre binası baskınını hatırlattı.

Ülkedeki şiddet yanlısı aşırılıkçılarla yurt dışındakilerin benzer olduğunu söyledi. İsim vermeden Donald Trump’ı eleştirdi.

“Dünya ticaret merkezi onun zamanında çöktü”

ABD'nin 45’inci Başkanı Trump’ın Bush’a yanıtı ise sert oldu.

“Bush bize herhangi bir konuda ders vermemeli. Dünya ticaret merkezi onun zamanında çöktü. Bush başarısız ve sönük bir başkanlık yaptı. O kimseye ders vermemeli.”

“ABD'yi Orta Doğu çıkmazına Bush soktu”

Trump, ABD'yi Orta Doğu çıkmazına sokmakla suçladığı Bush'un, ülke içindeki teröristleri daha büyük bir tehlike olarak görmesini de eleştirdi.

Döneminde neden trilyonlarca dolar harcamaya ve muhtemelen milyonlarca insanın ölümünden sorumlu olmaya can attığını sordu.