Az Bulutlu 29.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.09.2023 13:09

Bulgaristan'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı

Bulgaristan'ın güneydoğusunda etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi, bölgedeki altyapı ciddi hasar gördü.

Bulgaristan'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı

Bulgaristan Haber Ajansının (BTA) haberine göre, Burgas şehri yerel yetkililerinden Emil Pavlov, ülkenin Karadeniz sahilinde yer alan Tsarevo kasabasındaki aşırı yağışın neden olduğu sellere ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Şiddetli yağışların yol açtığı seller sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2'den 4'e çıktığını kaydeden Pavlov, kayıp herhangi bir kişinin olmadığını sözlerine ekledi.

Tsarevo Belediye Başkanı Georgi Lapchev, seller nedeniyle bölgedeki altyapının ciddi hasar gördüğünü belirtti.

Sel sularının bölgedeki barajların duvarlarında hasara yol açması nedeniyle acil onarım çalışmalarına başlanacağını anlatan Lapchev, elektriksiz yerleşim yerinin bulunmadığını kaydetti.

Lapchev, bölge sakinlerine musluk suyunun henüz içilebilir durumda olmadığı uyarısında bulundu.

Selden etkilenen 100'den fazla kişi tahliye edilmişti

Lapchev, dünkü afet görev gücü toplantısının ardından yaptığı açıklamada, sellerden etkilenen 100'den fazla kişinin tahliye edildiğini söylemişti.

Sel felaketi sonrası yerel itfaiye personeline destek vermek üzere Burgas ve Primorsko kentlerinden çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye gönderilmişti.

Sahil beldesi Arapya'nın bazı bölgelerinde sel sularının 2 metreye ulaştığı, birçok aracın suya kapıldığı bildirilmişti.

Bulgaristan Ulusal Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü, ülkenin 15 bölgesinde kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak nedeniyle halkı "sarı kodla" uyarmıştı.

Burgas'ta ise şiddetli fırtına için "turuncu kod" uyarısı yapılmıştı.

ETİKETLER
Bulgaristan
Sıradaki Haber
İtalya'da organize suç gruplarına karşı geniş kapsamlı operasyon düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:40
Afetzedelere bağışlanacak konutlara KDV istisnası getirildi
13:38
Borsadan bir rekor daha
13:34
Polonya Başbakanı Morawiecki: Ülkenin her karış toprağını savunacağız
13:34
İstanbul’daki yağış neden bu denli etkili oldu ve sele yol açtı?
13:38
Türk Bilimsel Araştırma Seferi yabancı bilim insanlarına laboratuvar oldu
13:21
Fındığa zarar veren kahverengi kokarcaya karşı samuray arısıyla mücadele yürütülecek
Sevimli görünüşleri ve neşeli ötüşleri ile Halkalı Cılıbıtlar
Sevimli görünüşleri ve neşeli ötüşleri ile Halkalı Cılıbıtlar
FOTO FOKUS
Ani fren yapan motosikletli böyle takla attı
Ani fren yapan motosikletli böyle takla attı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ