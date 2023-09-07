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Dünya
AA 07.09.2023 13:08

İtalya'da organize suç gruplarına karşı geniş kapsamlı operasyon düzenlendi

İtalya'da güvenlik güçleri, organize suç gruplarına karşı bu sabah farklı kentlerde geniş kapsamlı operasyon düzenledi.

İtalya'da organize suç gruplarına karşı geniş kapsamlı operasyon düzenlendi

İtalyan basınındaki haberlere göre, 800'ü aşkın güvenlik görevlisinin katıldığı operasyonda, başkent Roma'nın yanı sıra Napoli'de bazı noktalara sabah erken saatlerde baskın yapıldı.

Güvenlik güçleri, Roma'da Tor Bella Monaco muhitinde 80'den fazla adreste arama yaptı, Napoli'de de "İspanyol Mahallesi" olarak anılan muhitte aramalar yoğunlaştı.

Katanzaro Mafya ile Mücadele Savcısı Nicola Gratteri'nin koordinasyonunda yürütülen ve "Yüksek etki" adı verilen operasyonda, 52 kişi ev hapsine, 29 kişi gözaltına alındı, 3 kişiye de adli kontrol şartı getirildi.

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