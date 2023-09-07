Az Bulutlu 29.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.09.2023 13:07

ABD ordusu, uzun menzilli hipersonik silahın uçuş testini iptal etti

ABD ordusunun, uzun menzilli hipersonik silahın uçuş testini iptal ettiği bildirildi.

ABD ordusu, uzun menzilli hipersonik silahın uçuş testini iptal etti

ABD Savunma Bakanlığınca (Pentagon), hipersonik silahın uçuş testine ilişkin Bloomberg News'e açıklama yapıldı.

Uzun menzilli hipersonik silaha atıfta bulunulan açıklamada, "Bakanlık, hipersonik teknolojide yaşanan gelişmeler hakkında bilgilendirmek için Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü'nde uçuş testi yapmayı planladı ancak uçuş öncesi kontrollerin ardından test gerçekleşmedi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, testin neden iptal edildiğine dair bilgi verilmedi.

Onay verilmesi halinde Pentagon'un ilk hipersonik silahı olacak

Bloomberg'in haberine göre, ABD ordusunun 30 Eylül'e kadar söz konusu silahı "muharebe kabiliyetine sahip" ilan edip edemeyeceğine dair soru işaretleri bulunurken, onay verilmesi halinde bu, Pentagon'un ilk hipersonik silahı olacak.

Hipersonik süzülme gövdesi, taşıma, destek ve atış kontrol ekipmanı ile donatılmış yerden fırlatılan füzeden oluşan uzun menzilli hipersonik silahın, yaklaşık 2 bin 776 kilometre menzile sahip olduğu belirtiliyor.

ABD Kongre Araştırma Servisi'nin (CRS), ordunun sahip olduğu uzun menzilli hipersonik silah hakkında, 31 Mart'ta yayımladığı raporunda, 2021'den bu yana pek çok kez testlerin geciktiği ve yapılamadığı kaydedilmişti.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
Belçika'da polisten 9 yaşındaki çocuğa okulunda sert müdahale
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:40
Afetzedelere bağışlanacak konutlara KDV istisnası getirildi
13:38
Borsadan bir rekor daha
13:34
Polonya Başbakanı Morawiecki: Ülkenin her karış toprağını savunacağız
13:34
İstanbul’daki yağış neden bu denli etkili oldu ve sele yol açtı?
13:38
Türk Bilimsel Araştırma Seferi yabancı bilim insanlarına laboratuvar oldu
13:21
Fındığa zarar veren kahverengi kokarcaya karşı samuray arısıyla mücadele yürütülecek
Sevimli görünüşleri ve neşeli ötüşleri ile Halkalı Cılıbıtlar
Sevimli görünüşleri ve neşeli ötüşleri ile Halkalı Cılıbıtlar
FOTO FOKUS
Ani fren yapan motosikletli böyle takla attı
Ani fren yapan motosikletli böyle takla attı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ