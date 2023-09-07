Az Bulutlu 29.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.09.2023 12:53

ABD’de şerif yardımcısının ateş ettiği araçtaki 2 genç öldü

ABD’nin New York eyaletinin kuzeyinde bir şerif yardımcısı, şüpheli gördüğü araca ateş ederek iki gencin ölümüne neden oldu.

ABD’de şerif yardımcısının ateş ettiği araçtaki 2 genç öldü

Yetkililer, New York’un kuzeyinde bir hırsızlık olayını soruşturan Onondaga Bölgesi şerif yardımcısının, kendisine çarpacağını düşündüğü araca üç el ateş ettiğini bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye intikal eden şerif yardımcısının, kovaladığı iki araçtan birinin kaçma teşebbüsüyle geri gitmesi üzerine dar alanda kaldığı ve kendini korumak için ateş ettiği belirtildi.

Vücut kamerasının kayıtta olmadığı ancak olayın görgü tanıkları tarafından kayıt altına alındığı aktarıldı.

Ateş edilen aracın daha sonra Syracuse’da bulunduğu ve içerisindeki iki gençten birinin olay yerinde, diğerinin ise hastanede öldüğü kaydedildi.

Gençlerin kimlikleri açıklanmazken, araçta bulunduğu değerlendirilen üçüncü kişinin kaçtığı ve diğer aracın da kayıp olduğu ifade edildi.

New York Başsavcısı Letitia James’in iki kişinin ölümüyle ilgili olarak soruşturma başlattığı belirtildi.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
İsrail'de "dindar Yahudilerin zorunlu askerlikten muaf tutulması" tartışılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:40
Afetzedelere bağışlanacak konutlara KDV istisnası getirildi
13:38
Borsadan bir rekor daha
13:34
Polonya Başbakanı Morawiecki: Ülkenin her karış toprağını savunacağız
13:34
İstanbul’daki yağış neden bu denli etkili oldu ve sele yol açtı?
13:38
Türk Bilimsel Araştırma Seferi yabancı bilim insanlarına laboratuvar oldu
13:21
Fındığa zarar veren kahverengi kokarcaya karşı samuray arısıyla mücadele yürütülecek
Sevimli görünüşleri ve neşeli ötüşleri ile Halkalı Cılıbıtlar
Sevimli görünüşleri ve neşeli ötüşleri ile Halkalı Cılıbıtlar
FOTO FOKUS
Ani fren yapan motosikletli böyle takla attı
Ani fren yapan motosikletli böyle takla attı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ