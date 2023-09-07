Az Bulutlu 29.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.09.2023 12:46

Zelenskiy: Ukrayna, tahıl ihracatına yönelik her türlü kısıtlamanın sürdürülmesine kesinlikle karşıdır

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna tahılı ihracatına yönelik kısıtlamalarının sürdürülmesine karşı olduklarını belirterek, "Ukrayna ve ortak Avrupa temelleri için tahkim mahkemelerinde mücadele etmek gerekirse bunu istemesek de yaparız." dedi.

Zelenskiy: Ukrayna, tahıl ihracatına yönelik her türlü kısıtlamanın sürdürülmesine kesinlikle karşıdır
[Fotograf: Reuters]

Zelenskiy, çevrim içi katıldığı Üç Deniz İnisiyatifi Zirvesi'nde güncel konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Avrupa'daki siyaseti değerlendiren Zelenskiy, Avrupa'da siyasetin özüyle çeliştiğini, ortak yükümlülükleri ve değerleri göz ardı ettiğini ve bu nedenle herkesin kayba uğradığını savundu.

Zelenskiy, AB'nin, 5 ülkenin Ukrayna'dan tahıl ithalatını kısıtladığına dikkati çekerek, "Ukrayna, ileride tahıl ihracatına yönelik her türlü kısıtlamanın sürdürülmesine kesinlikle karşıdır. Ukrayna'nın ihracatına yönelik herhangi bir kısıtlama, Rus teröristlerin yol açtığı yıkımların genişletilmesi anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'na seslenen Zelenskiy, ülkesinin serbest rekabete müdahale etmediğini vurgulayarak, "Bize verilen sözlerin, Ortaklık Anlaşması'nın, serbest piyasa koşullarının çiğnenmesini kabul etmeyeceğiz. Avrupa kurumları, Avrupa'da hayal kırıklığını çoğaltmamalı. Avrupa'dan yapılan açıklamalara ve vaatlere olan güveni artırmalıyız." diye konuştu.

Zelenskiy, Ukrayna'nın Avrupa değerleri için sahada mücadele ettiğine dikkati çekerek, "Ancak Ukrayna ve ortak Avrupa temelleri için tahkim mahkemelerinde mücadele etmek gerekirse bunu istemesek de yaparız. Gerekirse uluslararası örgütler platformlarında mücadele ederiz." ifadelerini kullandı.

AB, haziranda Polonya, Macaristan, Romanya, Slovakya ve Bulgaristan'ın Ukrayna'dan tahıl ürünleri ithalatı kısıtlamasını 15 Eylül'e kadar uzatmıştı.

ETİKETLER
Vladimir Zelenskiy Ukrayna Rusya
Sıradaki Haber
ABD'de tecavüz suçundan 7 yıl hapis yatan kişi DNA testleriyle 47 yıl sonra aklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:40
Afetzedelere bağışlanacak konutlara KDV istisnası getirildi
13:38
Borsadan bir rekor daha
13:34
Polonya Başbakanı Morawiecki: Ülkenin her karış toprağını savunacağız
13:34
İstanbul’daki yağış neden bu denli etkili oldu ve sele yol açtı?
13:38
Türk Bilimsel Araştırma Seferi yabancı bilim insanlarına laboratuvar oldu
13:21
Fındığa zarar veren kahverengi kokarcaya karşı samuray arısıyla mücadele yürütülecek
Sevimli görünüşleri ve neşeli ötüşleri ile Halkalı Cılıbıtlar
Sevimli görünüşleri ve neşeli ötüşleri ile Halkalı Cılıbıtlar
FOTO FOKUS
Ani fren yapan motosikletli böyle takla attı
Ani fren yapan motosikletli böyle takla attı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ