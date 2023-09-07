Çin ordu gazetesi Türk savunma sanayisini kaleme aldı

"Bize harp savunma sistemi vermeyenlere hava savunma sistemi satacak noktaya geleceğiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sözleri Çin ordu gazetesinin sütunlarına taşıdındı.

Türkiye'nin savunma sanayiindeki atılımı değerlendirildi.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen savunma sanayi ürünleri bu kez Çin basınına konu oldu.

Çin ordu gazetesi, "Türkiye, savunma sanayiinin stratejik bağımsızlığını desteklemeyi hızlandırıyor" başlığıyla tam sayfa analiz haber yayımladı.

Haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Bize hava savunma sistemi vermeyenlere hava savunma sistemi satacak noktaya da geleceğiz." ifadesi öne çıkarıldı.

Bu açıklamanın Türk savunma sanayisinin hızlı gelişiminin sadece küçük bir örneği olduğu yorumu yapıldı.

Türkiye’nin edindiği kazanımlarla küresel silah piyasasında yeni bir oyuncu olduğu değerlendirmesine yer verildi.

Haberde bu gelişmenin Türkiye’yi uluslararası silah pazarında söz sahibi yaptığına dikkat çekildi.

Bu yolda ilerlemesinde, ABD ile yaşanan ihtilafların önemli rolü olduğu yorumu yapıldı.

Türk savunma sanayiinde artan yerli ve millilik oranına vurgu yapılan haberde,

"Türkiye, 2053 yılına kadar savunma sanayisinde yüzde 100 bağımsızlığa ulaşmayı planlıyor" denildi.

