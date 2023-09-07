Brezilya’daki selde can kaybı 36’ya yükseldi

Ülkenin güneyindeki Rio Grande do Sul eyaleti Valisi Eduardo Leite, şiddetli yağışların yol açtığı selde can kaybının 36’ya yükseldiğini açıkladı.

Leite, acil kurtarma operasyonlarının başlatıldığı eyalette binden fazla kişinin ise evlerinin çatısında kurtarılmayı beklediğini kaydetti.

Acil durum ilan edilen eyalette pazartesi gününden bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selden 52 bin kişi ile 70 kasabanın etkilendiği açıklanırken, 5 bin 300’den fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.