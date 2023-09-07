Az Bulutlu 27.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
DHA 07.09.2023 11:28

İngiltere’de bir su samuru 125 bin dolar değerinde koi balıklarını yedi

İngiltere’de bulunan ünlü bir otel, bir su samurunun bahçedeki süs havuzlarından 125 bin dolar değerinde koi sazanlarını yediğini tespit etti.

İngiltere’de bir su samuru 125 bin dolar değerinde koi balıklarını yedi
[Fotograf: DHA]

İngiltere’nin Chestershire bölgesinde bulunan Grosvenor Pulford Hotel and Spa yetkilileri konuya ilişkin açıklama yaptı.

23 Ağustos’ta yapılan açıklamada “Ekibimiz yakın zamanda geceleri otel arazisinde dolaşan davetsiz bir misafiri keşfetti. Bu cesur adam, Asya Bahçesi havuzundan yaklaşık 30 koi sazanı ve diğer havuzumuzdan da 20 koi sazanı çalarak, arazimizi evi olarak görüyor.

Yerel eko-sistemde üzerimize düşeni yapmaktan ne kadar memnun olsak da biz (ve balıklar) oldukça yüklü bir fatura çıkardığı için saldırganın ziyaretlerinin, en azından biraz daha az olmasını umuyoruz. (Su samuru) 125 bin dolar değerindeki balıklarımızı yemekle suçlanıyor. Saha ekibimiz araştırmaya devam edecek.” denildi.

ETİKETLER
İngiltere
Sıradaki Haber
Güney Kore: Kuzey'in nükleer programları Hint-Pasifik için "varoluşsal tehdit"
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:07
6 gün enkaz altında kalan Makbule öğretmen proteziyle yeni bir yaşama başlıyor
11:59
MSB: Tahıl Girişimi'nin devam etmesini temenni ediyoruz
12:00
MSB kaynakları: PKK/YPG sadece ülkemiz için değil insanlığa büyük tehdit
12:00
Son bir haftada 39 terörist etkisiz hale getirildi
12:00
Eski İngiltere Dışişleri Bakanı: Rum yönetimini AB'ye kabul etmek hataydı
11:54
Türkiye'nin enerji ithalatının yüzde 26,4 düşeceği öngörülüyor
Depremde eşini ve bebeğini kaybeden Makbule öğretmen, proteziyle yeni bir yaşama başlıyor
Depremde eşini ve bebeğini kaybeden Makbule öğretmen, proteziyle yeni bir yaşama başlıyor
FOTO FOKUS
Ani fren yapan motosikletli böyle takla attı
Ani fren yapan motosikletli böyle takla attı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ