ABD'nin Ukrayna'ya vereceği seyreltilmiş uranyum mermileri Abrams tanklarında kullanılacak

Pentagon'dan yapılan açıklamada, Ukrayna'ya 175 milyon dolarlık savunma yardımının, "ilave hava savunma teçhizatı, topçu mühimmatı, seyreltilmiş uranyum mermileri dahil olmak üzere tanksavar silahları ve Ukrayna'nın, Rusya'nın devam eden saldırganlığına karşı koymasına yardımcı olacak diğer teçhizatı" içerdiği bilgisi verildi.

Seyreltilmiş uranyum mermilerinin, ABD'nin Ukrayna'ya tedarik edeceği 31 M1 Abrams tankı için olduğu duyuruldu.

ABD merkezli düşünce kuruluşu RAND'da görevli nükleer uzmanı ve politika araştırmacısı Edward Geist, bu mermilerin bazı radyoaktif özelliklerini koruduğu ancak nükleer bir silah gibi nükleer reaksiyon göstermediği değerlendirmesini yaptı.

Mermilerin oldukça yoğun ve büyük momentuma sahip olduğunu belirten Geist, zırhları deldiğini ve ileri derecede ısıtarak alev almalarına yol açtığını söyledi.

Bu tür mermilerin, Soğuk Savaş sırasında ABD tarafından Sovyet tanklarını imha etmek için geliştirildiği belirtiliyor.

Blinken'dan Ukrayna'ya sürpriz ziyaret

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya sürpriz ziyaretinde Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Başbakan Denis Şmıgal ve Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile bir araya gelmişti.

Ziyaretinde Blinken, Ukrayna'ya 175 milyon dolarlık savunma yardımını da kapsayan 1 milyar dolarlık yeni yardım paketini açıklamış ve Ukrayna'nın Rusya'ya karşı saldırısında son haftalarda ilerleme olduğunu söylemişti.

Ukrayna'nın Hmelnitski şehrinde mayıs ayında askeri bir depoda patlama meydana gelmiş, depoda İngiltere'den sevk edilen seyreltilmiş uranyumlu mühimmatın bulunduğu belirtilmişti.

Patlamadan sonra şehirde radyasyon oranının arttığı öne sürülmüş, yerel yetkililer bu iddiaları yalanlamıştı.

Ardından Rusya Savunma Bakanlığı da Hmelnitski'de Ukrayna ordusuna ait cephaneliğin vurulduğu bilgisini paylaşmıştı.

İngiltere Savunma Bakanlığında Devlet Bakanı Baroness Annabel Goldie, mart ayında parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarası üyesi Lord Hylton'ın, Ukrayna'ya tedarik edilen mühimmatın seyreltilmiş uranyum içerip içermediğine ilişkin sorusuna verdiği yazılı cevapta, "Ukrayna'ya bir filo Challenger 2 ana muharebe tankı hibe etmemizin yanı sıra zayıflatılmış uranyum içeren zırh delici mermiler dahil mühimmat sağlayacağız. Bu tür mermiler, modern tankların ve zırhlı araçların imha edilmesinde son derece etkili." ifadelerini kullanmıştı.