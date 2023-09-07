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Dünya
AA 07.09.2023 11:00

Rosatom, elektronik test merkezi inşasına başladı

Rusya Devlet Nükleer Enerji kuruluşu Rosatom, Ural dağlarında uzay araçların testi de dahil olmak üzere bir elektronik test merkezi inşasına başladığını duyurdu.

Rosatom, elektronik test merkezi inşasına başladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, merkezin, elektronik bileşenlerin çeşitli iyonlaştırıcı radyasyon ve elektromanyetik darbelere karşı direnç açısından sertifikasyon testlerini sağlamak amacıyla modern elektron ışınları, protonlar, nötronlar ve ağır yüklü parçacıklar ile donatılması planlanıyor.

Proje, Rusya Federal Nükleer Merkezi- Rusya Teknik Fizik Bilimsel Araştırma Enstitüsü'nde (VNIITF) hayata geçiriliyor. Kozmik radyasyonun ve diğer yapay kaynaklı radyasyonun etkilerini simüle edecek modern bir kompleksin inşa edileceği temel kuruluşlardan biri olma özelliği taşıyor.

Öte yandan enstitü, nükleer enerji kompleksi, nükleer tıp, süper bilgisayarlar ve hesaplama teknolojilerindeki sorunları da çözüyor. İnşaata paralel olarak, mikroelektronik, nükleer fizik ve IT alanlarında uzmanlara ihtiyaç duyulduğundan, yüksek nitelikli personel alımı da devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamada test merkezinin inşasından sonra enstitüsünün sadece ülkede değil, dünyada da radyasyon testleri alanındaki tüm yetkinliklere sahip benzersiz bir merkez haline geleceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen enstitü yetkilisi Oleg Tkachev, ekipmanın uzaydaki hareketlerini tahmin etmek için karasal koşullarda testler yapılması gerektiğini belirterek, "Söz konusu modern kompleks, kozmik radyasyonun ve yapay kaynaklı diğer radyasyonların etkilerini simüle etmeyi mümkün kılacak. Binanın kalbini, iyonları 15 MeV/nükleon enerjiye kadar hızlandırabilen bir siklotron oluşturacak. Nötron jeneratörleri, elektron hızlandırıcıları ve bir proton hızlandırıcısı da bu komplekste yer alacak." ifadelerini kullandı.

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