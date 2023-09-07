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Dünya
TRT Haber 07.09.2023 11:56

Eski İngiltere Dışişleri Bakanı: Rum yönetimini AB'ye kabul etmek hataydı

Ankara - Atina hattında yeni bir döneme girilirken, İngiltere'den dikkat çeken itiraf geldi. Eski İngiltere Dışişleri Bakanı AB'nin Kıbrıs Rum Yönetimi'ni üye olarak kabul etmesini "hata" olarak niteledi. Rum tarafının izlediği politika için 'ikiyüzlülük' benzetmesi yaptı.

Eski İngiltere Dışişleri Bakanı: Rum yönetimini AB'ye kabul etmek hataydı
[Fotograf: Reuters]

Ege'deki yüksek tansiyon yerini dostluk rüzgarına bıraktı.

Yıllardır inişli çıkışlı devam eden Ankara-Atina ilişkileri, Türkiye'de asrın felaketi ile Yunanistan'da yaşanan tren faciası sonrası karşılıklı uzatılan yardım elleri ile ılımlı bir sürece girdi.

Bu ılıman rüzgarın Kıbrıs'a nasıl yansıyacağı merak edilirken, İngiltere'nin eski Dışişleri Bakanı Jack Straw'dan çok konuşulacak itiraf geldi.

Eski İngiliz bakan 'Kıbrıs'ın AB'ye katılmasına asla izin vermemeliydik' başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Politico'da yayınlanan yazıda Rum kesiminin imza attığı skandallar hatırlatıldı.

Geçen yıl, yabancılara Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve dolayısıyla AB pasaportu sağlamaya yönelik kapsamlı bir komplonun ortaya çıkarıldığı anlatıldı,.

Yolsuzluktan sabıka kaydı olduğu halde binlerce kişiye AB vatandaşlığı verildiği, bu kişilerin çoğunun Rus vatandaşı olduğu vurgulandı.

Yazıda, Rum kesiminin Rusya ile yakın ilişkisinin uzun süredir devam ettiği vurgulandı, bunun oldukça sağlıksız olduğuna dikkat çekildi.

Eski İngiliz Dışişleri Bakanı 2004'teki Annan planı referandumunda da Kıbrıs Rumları'nın sergilediği iki yüzlülüğü hatırlattı.

"Kıbrıs'ın katılımını askıya alabilirdik ve almalıydık' diye yazdı. Jack Straw bunu 'AB'nin başarısızlığı' olarak nitelendirdi.

Straw, birleşik bir ada için yeni bir anayasa müzakerelerinin bir kez daha başarısızlıkla sonuçlanması halinde, uluslararası toplumun kendisini iki devletli çözüme adaması gerektiğini de vurguladı.

ETİKETLER
İngiltere Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) KKTC
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