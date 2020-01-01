Dünya
Brüksel'de yılbaşı gecesinde 19 araç kundaklandı01 Ocak 2020 Çarşamba 17:35 - Son Güncelleme 01 Ocak 2020 Çarşamba 17:42
Belçika'nın başkenti Brüksel'de yılbaşı gecesinde 19 araç kundaklandı, 211 kişi gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AFP]
Brüksel Polisi Sözcüsü Olivier Slosse, başkentte yılbaşı gecesinde yaşanan asayiş olayları hakkında basına açıklamalarda bulundu.
Slosse, Brüksel'deki 6 bölgede 19 araç ve 2 elektrikli scooterın kundaklandığını, 211 kişinin gözaltına alındığını söyledi.
Anderlecht bölgesinde bir grubun belediye binasının kapısını yakmaya çalıştığını belirten Slosse, 1 kişinin de bıçaklandığını duyurdu.
Slosse, havai fişek gösterisi nedeniyle 2 polisin yaralandığını aktardı.
Kaynak: AA
Etiketler: Belçika kundaklama avrupa brüksel