ABD'de birçok konu gündemde

-Temsilciler Meclisi tarafından azledilmesi istemiyle suçlama yöneltilen 3'üncü başkan olan Donald Trump, Senato'da yargılanacak.

-Amerikalılar, Kasım'da ise 46'ıncı devlet başkanını seçecek. Cumhuriyetçilerin adayı büyük ihtimalle Trump olacak.

-Trump yönetimi Ankara ile işbirliğini artırmayı amaçlıyor. Türkiye'nin Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'de artan etkisi ve Kongre'nin tasarıları sonucu Ankara-Washington hattının yeni yılda daha sıcak olması öngörülüyor.

-Washington'ın, Irak ve Suriye'deki üsleri aracılığıyla İran'a karşı caydırıcılığını artırması da bekleniyor.

-ABD'nin son yaptırımları, Kongre'nin sert tutumu ve Rusya'nın etki alanını genişletmesi Washington-Moskova hattında gerginliği artıracak gibi görünüyor.

-Çin ile yaşanan ticaret savaşı, 2020'de de sürecek.

Çin'de Hong Kong gerginliği sürüyor

Çin'de 15 Ocak önemli bir tarih. Nedeni ise bu tarihte ABD Başkanının, ticaret anlaşmasının ilk aşaması için imza atılacağı yönündeki açıklaması.

Hong Kong'daki protestolar, ekonomideki yavaşlama süreciyle mücadele ve Sincan Uygur Bölgesine dair tartışmalar da Pekin yönetimini 2020'de meşgul edecek.

Rusya'nın da gündemi yoğun

2020'de Rusya'nın gündeminde pek çok başlık var.

Washington ile Yeni Start Anlaşmasının imzalanması, Almanya ile Kuzey Akım 2 doğalgaz hattının yapımı, Çin ile ekonomik ilişkilerin ve askeri teknik iş birliğinin artırılması öncelikli konular arasında.

Türkiye ve İran'la Suriye başta olmak üzere bölgesel konuların çözümü ve ilişkilerin geliştirilmesi de Rus dış siyasetinde öne çıkıyor.

Avrupa Birliği'nde ana gündem Brexit

İngiltere'nin 31 Ocak'ta fillen ayrılacak olmasının ardından, birlikte nasıl bir yapılanma olacağı merak konusu.

Blok ayrıca, 2020'de de iklim değişikliği konusunda dünyada öncü güç olmayı planlıyor.

Birlik ülkeleri ile ABD arasındaki ittifakın geleceği de bir diğer gündem konusu.

Kaynak: TRT Haber