İsveç'in Aftonbladet gazetesinin haberine göre, İsveç'te yaşayan 68 yaşındaki Suriyeli sığınmacı Bilal Muhammed'in 2014'te bindiği tekneye, Yunanistan'ın Pserimos Adası yakınlarında Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ateş açıldı.

Olayda yaralanan ve sakat kalan Muhammed, bu nedenle Yunanistan'a 100 bin euroluk tazminat davası açtı.

Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada ise 14 kişinin bulunduğu teknenin tehlikeli manevralar yaptığı ve durdurulması için motoruna ateş açıldığı kaydedildi.

Suriyeli sığınmacı tarafından Rodos Bölge Mahkemesinde açılan davanın gelecek ay karara bağlanması bekleniyor.

Kaynak: AA