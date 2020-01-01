Yerel Cammu ve Keşmir Sivil Toplum Koalisyonu'nun (JKCCS) derlediği rapora göre, bölgede 5 Ağustos'tan bu yana meydana gelen protestolar ve şiddet olaylarında 33'ü sivil, 69 kişi yaşamını yitirdi.

Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaybetmesiyle başlayan olaylarda sadece ekim ayında 17 sivilin öldürüldüğü belirtilen raporda, 2019'un tamamında 12'si kadın, 8'i çocuk 80 sivilin öldürüldüğü aktarıldı.

Dini özgürlüklerin ihlali

Hindistan hükümeti tarafından, başkent Srinagar'daki tarihi Jamia Masjid camisinde 24 hafta süresince ibadet yasağı uygulandığı ifade edilen raporda, kentte geleneksel olarak kılınan Khoja Digar namazının da ilk defa 2 Kasım'da yasaklandığı kaydedildi.

Raporda, bölgede 5 Ağustos'a kadar 54 kez internet erişiminin engellendiği, o tarihten sonra ise internet erişim engelinin 149 gündür sürdüğü vurgulandı.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti 2'ye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim'de resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde 2 bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, halka sokağa çıkma yasağı ile internet, telefon ve ulaşımda yasaklar getirilmiş, bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Kaynak: AA