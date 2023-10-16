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Dünya
AA 16.10.2023 22:40

Brüksel'de düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir kişinin açtığı ateş sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Brüksel'de düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti

Yerel basından alınan bilgiye göre, yerel saatle 19.15 civarında turuncu montlu bir kişi, motosikletiyle geldiği Sainctelette Meydanı, d'Ypres ve Ninieme de ligne bulvarları yakınında bir cadde üzerinde rastgele ateş açtı.

Görüntülerde, zanlının birkaç el ateş açtıktan sonra motosikletinden inerek bir binaya girdiği ve gözden kaybolduğu görüldü.

Saldırı sonucu ölen 2 kişinin EURO 2024 Elemeleri kapsamında Belçika ve İsveç milli takımlarının karşılaştığı müsabakayı izlemek için gelen İsveç vatandaşları olduğu öğrenildi.

Kral Baudouin Stadyumu'na 5 kilometre mesafede gerçekleştirilen saldırıda, kaç kişinin yaralandığına ilişkin bilgiye ise henüz ulaşılamadı.

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