Brezilya'daki Amazon Nehri'nin Purus kolu kıyıları bu muhteşem görüntüye ev sahipliği yaptı.

Vahşi Yaşamı Koruma Derneği, Güney Amerika dev nehir kaplumbağalarının videosunu yayınladı.

Yumurtalarını kıran yavru nehir kaplumbağalarının sayısı birkaç gün içinde 92 bini geçti.

Abufari Biyolojik Rezervinde gerçekleşen olayın öncesi ve sonrası da doğa koruma uzmanlarının gözetiminde kayıt altına alındı.

Kaplumbağa türü koruma altında

Güney Amerika dev nehir kaplumbağası, Latin Amerika'daki en büyük tatlı su kaplumbağası olarak biliniyor.

Bir metreden uzun ve 920 kilogram ağırlığına ulaşabiliyorlar. Et ve yumurta kaçakçılığından etkilenen ve nesli tükenmekte olan bu canlılar üzerine araştırmalar sürüyor.