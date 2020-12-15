Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 17:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mossad'ın başkanı değişiyor
[Fotoğraf: Reuters]
İsrail Başbakanı Netanyahu, Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın başına mevcut Başkan Yossi Cohen'in yardımcısını atadı.
Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Mossad başkanlığına 2016 yılında getirilen Cohen yakın zamanda emekliye ayrılacak.
Yeni başkan: "D"
Yeni başkanın kimliği ise güvenlik nedeniyle sadece "D" harfiyle belirtildi.
Cohen, son dönemde İsrail ile Arap ülkeleri arasında yaşanan normalleşme sürecinde önemli rol oynamıştı.
İsrail hükümetinin, Mossad'ın yeni başkanı "D"nin atama kararını onaylama takvimi ise henüz netleşmedi.
[Mevcut Mossad Başkanı Yossi Cohen | Fotoğraf: Reuters]
Etiketler: İsrail
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