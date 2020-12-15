Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 17:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijer'de 3 günlük yas ilan edildi
[Grafik: TRT Haber]
Nijer'de hafta sonu düzenlenen ve 28 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi.
Diffa bölgesindeki Toumour köyüne cumartesiyi pazara bağlayan gece terör örgütü Boko Haram tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti.
Olayda 28 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 800 ev ve iş yeri de kullanılamaz hale gelmişti.
Diffa bölgesi, 11 Aralık'ta da Boko Haram tarafından saldırıya uğramış, olayda iki kişi yaşamını yitirmişti.
Etiketler: Afrika
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