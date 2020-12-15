Diffa bölgesindeki Toumour köyüne cumartesiyi pazara bağlayan gece terör örgütü Boko Haram tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti.

Olayda 28 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 800 ev ve iş yeri de kullanılamaz hale gelmişti.

Diffa bölgesi, 11 Aralık'ta da Boko Haram tarafından saldırıya uğramış, olayda iki kişi yaşamını yitirmişti.