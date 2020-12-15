Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 15:41Son Güncelleme: Kaynak: AA, TRT Haber
Nijerya'da yüzlerce öğrencinin kaçırıldığı saldırıyı Boko Haram üstlendi
Terör örgütü Boko Haram, Nijerya'nın Katsina eyaletindeki bir yatılı okula düzenlenen saldırıyı ve buradaki 600'den fazla öğrencinin kaçırılmasını üstlendi.
Bir internet sitesinde, Boko Haram lideri Ebubekir Şekau'ya ait olduğu belirtilen ses kaydı yayımlandı.
Şekau, ses kaydında, eğitimin haram olduğunu belirterek Katsina'da yaşananların arkasında Boko Haram'ın olduğunu söylüyor.
Örgüt, yatılı okula söz konusu saldırıyı 11 Aralık gecesi düzenlemişti.
Nijerya Savunma Bakanı, olay bölgesini ziyaret ederek öğrencilerin çok yakında kurtarılacağı sözü vermişti.
Saldırının ardından eyaletteki tüm yatılı okullar kapatıldı.
Türkiye, saldırıyı kınadı
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kayıp öğrencilerin bir an önce sağ salim aileleriyle kavuşmasını diliyor, dost ve kardeş Nijerya halkı ve hükümetine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." denildi.
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