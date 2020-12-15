Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 17:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gine Cumhurbaşkanı Conde görevine başladı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Gine'de 18 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminden galip ayrılan Alpha Conde, yemin ederek görevine başladı.
Başkent Konakri'de düzenlenen yemin törenine, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.
Törene ayrıca, Gana, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Burkina Faso, Mali, Togo, Sierra Leone, Fas, Etiyopya ve Moritanya'dan liderler katıldı.
Törende Afrika Birliği'nden heyet de hazır bulundu.
Conde böylelikle, resmen 3'üncü dönemine başlamış oldu.
Gine'de Anayasa Mahkemesi, 8 Kasım'da, Conde'nin yüzde 59,50 oy alarak resmen cumhurbaşkanı seçildiğini duyurmuştu.
Etiketler: Afrika
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