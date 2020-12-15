Japonya'da "Twitter katili" lakaplı Takahiro Shiraishi'nin evinde ceset parçaları bulundu, 2017'de tutuklandı.

Sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği 9 kişiyi öldüren seri katil idam cezasına çarptırıldı.

30 yaşındaki seri katilin 2017 yılında 3 ay boyunca işlediği cinayetler polisin evinde arama yapmasıyla ortaya çıktı.

Tokyo yakınlarındaki Zama kentindeki evde yapılan aramada ceset parçalarına rastlandı. Katilin ruhsal bunalımdaki kişileri hedef aldığı, intiharlarına yardım edebileceğini söyleyerek kandırdığı ifade edildi.

Seri katilin öldürdüğü 9 kişiden biri erkek.

Seri katilin avukatları, kadınların öldürülmeye rıza gösterdiğini ileri sürerek cezada indirim istedi.

Ancak katil hakkındaki suçlamaları kabul ederek 15-26 yaş aralığındaki kişileri rızaları olmaksızın öldürdüğünü itiraf etti.

İdam cezasına mahkum edildi.