Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 16:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kabil Vali Yardımcısı bombalı saldırıda öldü
[Fotoğraf: Reuters]
Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Vali Yardımcısı Mahbubullah Muhibbi, aracına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybetti.
Saldırıda Muhibbi'nin sekreteri de yaşamını yitirdi.
İki koruma ise yaralandı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
[Fotoğraf: Reuters]
Etiketler: Afganistan
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