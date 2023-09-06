Brezilya'da Amazon yağmur ormanlarındaki ormansızlaşma ağustosta azaldı

BBC’nin haberine göre, Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE) tarafından yayınlanan uydu verileri, söz konusu bölgedeki ormansızlaşma oranının Ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 66,1 oranında düştüğünü gösterdi.

INPE verilerine göre ormanlar, 2022'nin Ağustos ayında 1661 kilometrekare küçülmüşken, bu yıl aynı dönemde küçülen alan 563 kilometrekareye indi.

Ağustos ayının genel olarak ormansızlaşmanın en yüksek olduğu aylardan biri olması nedeniyle bu oranlardaki azalmanın dikkat çekici olduğu bilgisi verildi.

Brezilya Çevre Bakanı Marina Silva, Ocak 2023'te Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva başkanlığında kurulan yeni hükümetin, oranlardaki düşüşün gerçekleşmesinde kilit rol oynadığını ifade etti.

Silva, uydu verilerinin, Lula da Silva yönetiminin "önceki hükümetin bölgeye ilişkin yürüttüğü politikaları tersine çevirme" konusundaki kararlılığını gösterdiğini belirtti.

"Amazon yağmur ormanlarını koruma" politikalarının bir parçası olarak iki yeni bölge dün Lula da Silva tarafından "yerli toprakları" olarak ilan edilmişti.

2030’da sıfır ormansızlaştırma hedefi

Devlet başkanlığı seçimlerini kazanmasının ardından "Amazon yağmur ormanlarını koruma sözü" veren Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, hükümetin 2030 yılı hedefinin sıfır ormansızlaştırma olduğunu belirtmişti.

Dünyanın en büyük tropikal ormanları olarak bilinen Amazonlar, bir önceki aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro döneminde her yıl rekorlar kırarak ciddi miktarda ormansızlaşmaya maruz kalmıştı.