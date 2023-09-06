Almanya'dan Bosna Hersek'e AB desteği

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Ofisince yapılan yazılı açıklamaya göre, Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Denis Becirovic, Almanya'nın Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Manuel Sarrazin'i başkent Saraybosna'da kabul etti.

Becirovic, iki ülke arasındaki iyi ilişkilerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Almanya'nın ülkesine Avrupa Birliği (AB) yolunda verdiği desteği önemsediklerini söyledi.

Sarrazin de, Bosna Hersek'i AB üyeliği yolunda desteklediklerini belirterek, AB Komisyonu görüşünde yer alan 14 temel önceliğin uygulanmasının önemli olduğunu kaydetti.

Bosna Hersek, 15 Aralık 2022'de "aday ülke" statüsü alarak, AB üyelik sürecinde önemli bir adım atmıştı.