Az Bulutlu 28.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.09.2023 17:44

Almanya'dan Bosna Hersek'e AB desteği

Almanya'nın Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Manuel Sarrazin, Bosna Hersek'i üyeliği yolunda desteklediklerini söyledi.

Almanya'dan Bosna Hersek'e AB desteği

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Ofisince yapılan yazılı açıklamaya göre, Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Denis Becirovic, Almanya'nın Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Manuel Sarrazin'i başkent Saraybosna'da kabul etti.

Becirovic, iki ülke arasındaki iyi ilişkilerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Almanya'nın ülkesine Avrupa Birliği (AB) yolunda verdiği desteği önemsediklerini söyledi.

Sarrazin de, Bosna Hersek'i AB üyeliği yolunda desteklediklerini belirterek, AB Komisyonu görüşünde yer alan 14 temel önceliğin uygulanmasının önemli olduğunu kaydetti.

Bosna Hersek, 15 Aralık 2022'de "aday ülke" statüsü alarak, AB üyelik sürecinde önemli bir adım atmıştı.

ETİKETLER
Bosna Hersek Avrupa Birliği Almanya
Sıradaki Haber
Almanya yıl sonuna kadar 10 bin Ukraynalı askeri eğitmiş olacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf'ı kabul etti
18:38
Kapadokya'da sıcak hava balonu minarenin alemine çarptı
18:43
İngiltere'de yılın sıcaklık rekorunun bu hafta kırılacağı tahmin ediliyor
18:24
Diyanet depremzede üniversite öğrencilerini umreye gönderiyor
18:16
Selimiye'de restorasyonun önümüzdeki yıl bitirilmesi hedefleniyor
18:11
Akşener: Bundan sonra ittifak sistemi içinde olmamaya kararlıyız
Kırklareli'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi
Kırklareli'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi
FOTO FOKUS
Kapadokya'da sıcak hava balonu minarenin alemine çarptı
Kapadokya'da sıcak hava balonu minarenin alemine çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ