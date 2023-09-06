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Dünya
AA 06.09.2023 17:06

Almanya yıl sonuna kadar 10 bin Ukraynalı askeri eğitmiş olacak

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, yıl sonuna kadar ülkede toplam 10 bin Ukraynalı askerin eğitilmiş olacağını söyledi.

Almanya yıl sonuna kadar 10 bin Ukraynalı askeri eğitmiş olacak

Pistorius, Federal Meclis’te bütçe görüşmeleri çerçevesinde yaptığı konuşmada, ülke savunmasının iyileştirilmesi için Alman ordusuna, modern silahlara ve askerlere yatırım yaptıklarını belirtti.

Almanya'nın kapısının önünde bir savaş devam ettiğinde ülkenin güvenliği konusunda kesinti yapılamayacağını söyleyen Pistorius, bütçede Savunma Bakanlığı için 71 milyar avro ayrıldığını, bunun yanında özel fon oluşturulduğunu anımsattı.

Pistorius, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının sadece Ukrayna'nın egemenliğine ve özgürlüğüne değil, uluslararası düzene ve uluslararası hukuka da saldırı olduğunu belirterek, bu yüzden Ukrayna'yı her düzeyde desteklemeye devam edeceklerini aktardı.

Savunma Bakanı Pistorius, Almanya'nın, Ukrayna'yı silah ve eğitim vererek de desteklediğine işaret ederek, "Yıl sonuna kadar Almanya'da toplam 10 bin Ukraynalı askeri eğitmiş olacağız." dedi.

Pistorius, bu konuda ilk planlama adımlarının atıldığını, şimdi gerekli altyapının oluşturulması gerektiğini dile getirdi.

Bakan Pistorius, Almanya'nın gelecekte gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 2'sini savunma alanına yatırım yapacağını, böylelikle müttefiklere verilen sözün tutulacağını ve NATO'daki yükümlülükleri yerine getireceklerini ifade etti.

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