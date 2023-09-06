Filistin, Papua Yeni Gine'nin Kudüs'te İsrail Büyükelçiliği açmasını kınadı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Papua Yeni Gine'nin işgal altındaki Kudüs'te büyükelçilik açması, uluslararası hukukun, Kudüs'ün hukuki ve siyasi statüsü ile bu konuya ilişkin Birleşmiş Milletler kararlarının, Filistin halkının adil ve meşru haklarının açık şekilde ihlalidir." ifadelerine yer verildi.

Bu adımın "Filistin halkına ve onun haklarına karşı bir saldırı" olduğu kaydedilen açıklamada, bunun Papua Yeni Gine'nin tarihte yanlış tarafta durduğunu somutlaştıran, iki devletli çözüm ilkesine dayalı barış fırsatına ciddi zarar veren bir adım olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca "işgal güçleri ve işlediği suçlarla kabul edilemez şekilde gerçekleştirilen normalleşmenin, ilgili BM kararları karşısında açık bir meydan okuma" olduğu ifade edildi.

Filistin Dışişleri Bakanlığının, İsrail Büyükelçiliklerini Kudüs'te açan ya da oraya taşıyan devletlerin tutumlarını önlemek için çalışmalarına devam edeceği vurgulandı.

Papua Yeni Gine, dün Kudüs'te İsrail Büyükelçiliğini açmıştı. ABD, Guatemala, Kosova ve Honduras'tan sonra Papua Yeni Gine, Kudüs'te büyükelçilik açan beşinci ülke oldu.

1975'te bağımsızlığını kazanan Papua Yeni Gine ile İsrail arasındaki diplomatik ilişki, bundan yaklaşık üç yıl sonra 1978'de başlamıştı.

Kudüs'te büyükelçilik açan ülkeler

İsrail, tek taraflı şekilde Kudüs'ü sözde bütün ve birleşik başkenti olarak kabul ederken, Filistinliler, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletini savunuyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in "başkenti" olarak tanıdı ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini 14 Mayıs 2018'de resmen Kudüs'e taşıdı.

Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan Honduras'ın bundan geri adım atarak, elçiliğini yeniden Tel Aviv'e taşımasının gündemde olduğu belirtiliyor.

İsrail, 16 Ağustos’ta, Paraguay'ın da büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacağını açıklamıştı. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen de 23 Ağustos'ta Sierra Leone'nin Kudüs'te büyükelçilik açacağını bildirmişti.

Brezilya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan gibi ülkeler de Kudüs'te ticari ofis açtıklarını duyurmuştu.

Filistin yönetiminin, büyükelçiliklerin Kudüs'e taşınmaması konusundaki girişimleri, Arap ve Müslüman ülkelerin yanı sıra Avrupa'dan da destek görüyor.