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Dünya
AA 06.09.2023 16:45

Romanya: Rus İHA'sının parçaları topraklarımıza düştü

Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmak için kullandığı insansız hava aracına ait olduğundan şüphelendikleri parçaları, NATO üyesi ülkesinin topraklarında bulduklarını söyledi.

Romanya: Rus İHA'sının parçaları topraklarımıza düştü
[Fotograf: Reuters]

Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar, yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Ukrayna ve Romanya'yı birbirinden ayıran Dulbea Nehri yakınlarındaki Tulcea bölgesinde insansız hava aracına (İHA) parçaları bulduklarını belirtti.

Bu parçanın büyük ihtimalle Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında kullandığı İHA'lara ait olabileceğini kaydeden Tilvar, İHA'nın ne zaman ve nereden gelmiş olabileceğine dair detay paylaşmadı.

Rusya: Polonya'daki füze kalıntıları Ukrayna'nın S-300 hava savunma sistemine ait
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Ukrayna savaşının başından bu yana NATO topraklarında gerçekleşen tek olay, bugüne kadar Polonya'da olmuştu. Geçen yıl Polonya topraklarına bir füze düşmüş ve 2 kişi yaşamını kaybetmişti.

Polonyalı yetkililer, olayın kasıtlı olmadığını ve füzenin Ukrayna'nın hava savunma sistemine ait olabileceğini açıklamıştı.

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