Rusya Savunma Bakanlığı, Polonya'ya düşen 2 füzeye ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık, Rusya'nın salı günü Ukrayna'daki askeri hedeflere ve enerji altyapısına büyük saldırı düzenlediğini ve saldırının hedeflerine ulaştığını duyurdu.

"Saldırılar sadece Ukrayna topraklarına yapıldı, suçlamalar kasıtlı provokasyon"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yüksek hassasiyetli saldırılar sadece Ukrayna topraklarına, Ukrayna-Polonya sınırının 35 km uzağına kadar yapıldı. Polonya'da bulunan füze kalıntılarının fotoğraflarından füzenin Ukrayna'ya ait S-300 olduğu belirlendi.

Rus füzesinin Polonya köyüne düştüğü suçlamaları tansiyonu yükseltmek için yapılan kasıtlı provokasyondur."

