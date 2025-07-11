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Dünya
AA 11.07.2025 22:18

Borrell: Srebrenitsa kurbanlarının anısını onurlandırmanın en iyi yolu, Gazze'deki soykırımı durdurmak

Eski Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Srebrenitsa Soykırımı'nın zamanında engellenemediğini belirterek, "(Srebrenitsa kurbanlarının) Anısını onurlandırmanın en iyi yolu, şu anda Gazze'de işlenmekte olan diğer soykırımı durdurmak." ifadesini kullandı.

Borrell: Srebrenitsa kurbanlarının anısını onurlandırmanın en iyi yolu, Gazze'deki soykırımı durdurmak

Borrell, Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabı X üzerinden açıklama yaptı.

Srebrenitsa Soykırımı'nın zamanında engellenemediğine işaret eden Borrell, "Bugün, kurbanların önünde saygıyla eğiliyoruz. Onların anısını onurlandırmanın en iyi yolu, şu anda Gazze'de işlenmekte olan diğer soykırımı durdurmak." ifadesini kullandı.

İspanyol siyasetçi Borrell, 7 Ekim 2023'te başlayan olaylarda İsrail'e karşı AB yönetiminden farklı bir tutum ve söylem benimsemişti.

AB üye ülkelerini İsrail'in uluslararası hukuk ihlallerini kınamaları ve ateşkes çağrısı yapmaları noktasında birleştirmeye çalışan Borrell, Ursula von der Leyen başkanlığındaki Komisyonu sert biçimde eleştirmişti.

Borrell, görevi 1 Aralık 2024'te Kaja Kallas'a devretmişti.

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