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Dünya
AA 11.07.2025 21:39

Paris'teki müzik festivaline verilen hibe, Filistin'i destekleyen grubun festivale katılımı nedeniyle geri çekildi

Fransa’nın başkenti Paris’in banliyölerinden Saint-Cloud’da ağustos ayında yapılacak rock müzik festivaline belediye tarafından sağlanan fon, Filistin’e desteği ile öne çıkan İrlandalı müzik grubu Kneecap’in festival programında yer alması nedeniyle geri alındı.

Paris'teki müzik festivaline verilen hibe, Filistin'i destekleyen grubun festivale katılımı nedeniyle geri çekildi

Fransız basınında yer alan habere göre 20-24 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Rock en Seine müzik festivalinde siyasi tartışmalar ön plana çıktı.

Fransa’nın başkenti Paris’in banliyölerinden Saint-Cloud’da düzenlenecek müzik festivaline Filistin'i destekleyen bir grubun katılacak olması Saint-Cloud Belediye'sini harekete geçirdi. 3 Temmuz'da toplanan belediye meclisi aldığı kararla Filistin'e desteği ile adından söz ettiren Kneecap müzik grubunun festival programına dahil edilmesine tepki göstererek festival için sağladığı 40 bin avroluk hibeyi geri çekti.

Belediye başkanı skandal kararı savundu

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Eric Berdoati, hibenin geri çekilmesi kararını savunarak "Biz kültürel faaliyetleri sübvanse ediyoruz, siyasi faaliyetleri değil." ifadesini kullandı.

Öte yandan hibenin kesilmesine tepki gösteren yerel muhalifler, Belediye Başkanı Berdoati'nin "muhafazakar seçmen kitlesinin talebine boyun eğdiği" değerlendirmesinde bulundu.

Hibenin geri çekilme kararı, festival organizatörlerinin programın nihai halini duyurmasının açıklandı. 

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