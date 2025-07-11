Irak’tan terör örgütü PKK’nın "silah bırakma" sürecine destek

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu adımın Türkiye ile Irak arasında işbirliği ve güven temelli yeni bir sürece kapı aralayabileceği belirtilerek PKK’lı bir grubun silahlarını imha etmesi "Kırk yılı aşkın süredir devam eden çatışmaların ardından atılmış önemli bir adım.” olarak nitelendirildi.

Bunun bölgesel istikrarın sağlanması açısından önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, Irak’ın PKK’nın silah bırakma sürecine tam destek verdiği kaydedildi.

Bu sürecin Ankara ve Bağdat arasındaki ortak güvenlik tehditlerinin ele alınmasına katkı sağlayacağı ve Irak ile Türkiye’nin güvenliğini pekiştireceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, bu durumun Irak ve Türkiye için “güvenlik ile kalkınmayı önceleyen yapıcı bir bölgesel diyalog platformuna dönüşmesinin beklendiği” aktarıldı.