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Dünya
AA 11.07.2025 17:12

İşgalci İsrail, Tulkerim Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait evleri yıkmaya devam ediyor

İsrail ordusu, ocak ayından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da saldırılar ve baskınlar düzenlediği Tulkerim Mülteci Kampı'nda bugün de Filistinlilere ait evleri yıktı.

İşgalci İsrail, Tulkerim Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait evleri yıkmaya devam ediyor

Filistin resmi ajansı WAFA'da yayımlanan habere göre İsrail, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'nda 166 gündür saldırılarını aralıksız sürdürüyor.

İsrail ordusunun bu sabah saatlerinden itibaren Tulkerim Mülteci Kampı'ndaki Marbaa Mahallesi'ne ağır iş makineleriyle girerek bazı binaları yıktığı aktarıldı.

Haberde Tel Aviv'in bu uygulamayla İsrail Yüksek Mahkemesi'nin 3 Temmuz'da aldığı kararı da hiçe saydığı vurgulandı.

Öte yandan İsrail ordusunun Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı'na uyguladığı sıkı ablukayı da 153 gündür devam ettirdiğine dikkat çekildi.

İsrail askerlerinin ayrıca kampta Filistinlilerin evlerine el koyarak adeta karargahlara dönüştürdüğü belirtildi.

İsrail ordusu 21 Ocak’tan bu yana işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde Cenin kenti ve mülteci kampından başlayarak Tulkerim ve Nur Şems kamplarına kadar uzanan "operasyonlarına" devam ediyor.

Ordu, 30 Haziran'da Tulkerim Mülteci Kampı'nda 1600'den fazla kişinin yaşadığı toplam 104 bina için yıkım kararı vermişti.

İlk etapta yıkılacak 50 binada yaşayan Filistinlilere eşyalarını taşımaları için birkaç saat süre tanınmıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesi ise 3 Temmuz'da Tulkerim Mülteci Kampı'nda Filistinlilerin evlerine yönelik toplu yıkımın geçici olarak dondurulması yönünde karar almıştı.
 

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