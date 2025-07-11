Açık 36.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.07.2025 14:28

Zelenskiy, Rusların Harkiv'e düzenlediği saldırıda bir doğumhanenin de hedef alındığını belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Harkiv kentine düzenlediği hava saldırısında bir doğumhanenin de hedef alındığını kaydederek, içindeki birkaç kişinin yaralandığını bildirdi.

Zelenskiy, Rusların Harkiv'e düzenlediği saldırıda bir doğumhanenin de hedef alındığını belirtti

Zelenskiy Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Rusların bugün ülkesine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini belirtti.

Harkiv kentine düzenlenen saldırıda 9 kişinin yaralandığını aktaran Zelenskiy, bir doğumhanenin de hedef alındığını ve buradaki "birkaç kişinin" yaralandığını kaydetti.

Zelenskiy mesajında, "Yaralılar arasında doğum hastanesindeki kadınlar da var. Doğum yapan kadınlar, ameliyat yapılan kadınlar var." ifadesini kullandı.

Rus ordusunun ayrıca Odessa, Sumi, Mıkolayiv ve Dnipropetrovsk bölgelerine yönelik de saldırılar gerçekleştirdiğini ifade eden Zelenskiy, "Ruslar insansız hava araçları, füzeler ve hava bombalarıyla sürekli saldırıyor." sözlerine ekledi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Ruslar ülkeye toplam 79 adet İHA ile saldırdı.

Açıklamada, Ukrayna Hava Savunma Kuvvetlerince 44 İHA'nın imha edildiği veya yönü değiştirilerek etkisiz hale getirildiği bildirildi.

ETİKETLER
Vladimir Zelenskiy Rusya Ukrayna
Sıradaki Haber
İran'ın kuzeyindeki havalimanı yabancı uçuşlara açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:47
Borsada bugünkü işlemlerin takası 16 Temmuz'da yapılacak
14:25
Ankara Valiliği uyardı: Sıcaklık 38 dereceye ulaşacak
14:08
İran'ın kuzeyindeki havalimanı yabancı uçuşlara açıldı
13:48
Borsa İstanbul'un piyasa değeri en yüksek şirketi "ASELSAN" oldu
13:47
İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 70 şüpheli yakalandı
13:40
Dünya nüfusu 8 milyarı aşarken doğurganlık oranının düşmesi küresel krize dönüşüyor
İsrail, Gazze'nin Cibalya Kampı'ndaki bir okula saldırı düzenledi
İsrail, Gazze'nin Cibalya Kampı'ndaki bir okula saldırı düzenledi
FOTO FOKUS
Dünya Avrupa'nın ortasındaki soykırıma sessiz kaldı: Srebrenitsa
Dünya Avrupa'nın ortasındaki soykırıma sessiz kaldı: Srebrenitsa
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ