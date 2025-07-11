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Dünya
AA 11.07.2025 13:15

Katil İsrail'in Gazze'de yardım bekleyenlere yönelik saldırısında 10 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yardım bekleyenlere yönelik saldırısında 10 Filistinli hayatını kaybetti.

Katil İsrail'in Gazze'de yardım bekleyenlere yönelik saldırısında 10 kişi hayatını kaybetti

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Refah kentinin kuzeybatısındaki Şakuş bölgesinde yine yardım bekleyenleri hedef aldı.

Saldırıda 10 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Yaşamını yitirenlerin cenazeleri ve yaralananlar, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un güneybatısındaki Kızılhaç sahra hastanesine kaldırıldı.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden dün yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde, ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" kanalıyla kurulan sözde yardım dağıtım merkezlerine düzenlediği saldırılarda 27 Mayıs'tan beri, 773 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 5 bin 101 kişinin yaralandığı, 41 kişinin kaybolduğu bildirilmişti.

"Ölüm tuzakları"

İsrail, 27 Mayıs'tan bu yana Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yardım kuruluşlarının denetimi dışında, ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nı devreye sokarak sözde yardım dağıtımı gerçekleştiriyor.

Ancak bu yapı, BM tarafından tanınmıyor ve Filistinli gruplarca reddediliyor. Hamas, bu sistemi "ölüm tuzakları" olarak nitelendiriyor.

İsrail, 2 Mart’tan bu yana Gazze Şeridi'ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor. Yardım taşıyan yüzlerce tırın Gazze'ye geçişi engellenirken, yalnızca sınırlı sayıda aracın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçişine izin veriliyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Uluslararası kamuoyunun ve Uluslararası Adalet Divanının ateşkes çağrılarına rağmen İsrail'in soykırımı aralıksız sürüyor.

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