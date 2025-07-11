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Dünya
AA 11.07.2025 16:07

Rusya, Polonya'nın Kaliningrad Başkonsolosluğunu kapatma kararı aldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Polonya'nın Kaliningrad Başkonsolosluğunun kapatılmasına yönelik karar aldığını bildirdi.

Rusya, Polonya'nın Kaliningrad Başkonsolosluğunu kapatma kararı aldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Polonya'nın, mayısta Rusya'nın Krakow Başkonsolosluğunu kapatma kararı aldığı anımsatıldı.

Bunun "düşmanca" bir adım olduğu vurgulanan açıklamada, bu nedenle Rusya'daki Polonya Maslahatgüzarının Bakanlığa çağrıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Büyükelçiye, Polonya'nın Kaliningrad Başkonsolosluğunun faaliyetlerine izin veren kararın 29 Ağustos itibarıyla geri çekildiğine dair nota verildi. Ülkemize yapılan herhangi bir düşmanca adım tepkisiz ve sonuçsuz kalmayacak." ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu?

Polonya Başbakanı Donald Tusk, 11 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, başkent Varşova'daki "Marywilska 44" isimli alışveriş merkezinde geçen yıl çıkan yangının Rus istihbarat birimleri tarafından düzenlenen bir "kundaklama" olduğunu öne sürmüştü.

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski de bunun üzerine Rusya'nın Krakow Başkonsolosluğunu kapatma kararı aldıklarını bildirmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Polonya'nın Rusya'ya yönelttiği suçlamaların "temelsiz" ve "asılsız" olduğunu belirterek "Bu, ülkemize karşı dostça olmayan bir yaklaşım. Polonya, bize karşı düşmanca tavır sergilemeyi seçti." ifadelerini kullanmıştı.

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