Açık 28.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.07.2025 21:50

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: İsrail ile normalleşme söz konusu değil

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, silahın yalnızca devletin elinde bulunmasına ilişkin kararın alındığını ve bundan geri dönüş olmadığını belirterek İsrail ile de normalleşmenin şu an için söz konusu olmadığını belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: İsrail ile normalleşme söz konusu değil

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Avn, Beyrut’ta Arap ve Uluslararası İlişkiler Konseyinden bir heyetle görüştü.

Görüşmede Avn, “Silahın yalnızca devletin elinde bulunmasına ilişkin karar alınmıştır ve bundan geri dönüş yoktur. Savaş ve barış kararı Bakanlar Kurulunun yetkisindedir." dedi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlallerine ilişkin ise şunları kaydetti:

"İsrailliler, askeri bir önemi olmayan ülkeye ait 5 tepe üzerinde işgalini sürdürerek şu ana dek (Lübnan) ordunun tam olarak konuşlanmasını engelliyor. İsrail, uluslararası kararları ihlal etmeyi sürdürmek için asılsız gerekçeler uydurmaya devam ediyor."

Cumhurbaşkanı Avn, İsrail’in bu tutumunun sadece 1701 sayılı BM kararının uygulanmasını engellemekle kalmadığını saldırıları ve gerginliği sürdürdüğünü kaydetti.

Avn ayrıca, “İsrail ile normalleşme, mevcut Lübnan dış politikasında söz konusu değil.” ifadelerini kullandı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

Barrack, 27 Haziran'da konuk olduğu Al Arabiya televizyonunda, bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş ve "Hizbullah'ın askeri kanadı tamamen ortadan kalkmalı. Siyasi kısmı değil ama askeri yapısı kabul edilemez. Silahsızlanma için takvim belirlenmeli, mesela Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmeli." ifadelerini kullanmıştı.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım da 6 Temmuz'da Aşura töreninde yaptığı konuşmada Hizbullah’ın silahları teslim etme çağrılarına, İsrail’in Lübnan’daki saldırıları son bulmadan yanıt vermeyeceğini söylemişti.

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.

ETİKETLER
Lübnan İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Paris'teki müzik festivaline verilen hibe, Filistin'i destekleyen grubun festivale katılımı nedeniyle geri çekildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:17
Bakan Kacır'dan LGS'de yüzde 1'lik dilime giren öğrencilere TÜBİTAK Fen Lisesi daveti
22:23
Ömer Çelik: Provokasyonlara karşı devlet kurumları teyakkuz halinde
21:45
Paris'teki müzik festivaline verilen hibe, Filistin'i destekleyen grubun festivale katılımı nedeniyle geri çekildi
21:15
Irak’tan terör örgütü PKK’nın "silah bırakma" sürecine destek
21:50
İletişim Başkanlığı'ndan 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili dezenformasyonlara karşı uyarı
20:40
DMM, kadın konukevlerinin yetersiz olduğu iddialarını yalanladı
Tarihi miras Anadolu Hisarı Namazgahı eski günlerine dönüyor
Tarihi miras Anadolu Hisarı Namazgahı eski günlerine dönüyor
FOTO FOKUS
Dünya Avrupa'nın ortasındaki soykırıma sessiz kaldı: Srebrenitsa
Dünya Avrupa'nın ortasındaki soykırıma sessiz kaldı: Srebrenitsa
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ