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Boris Johnson'ın durumu iyi
[İngiltere Başbakanı Boris Johnson | Fotoğraf: AFP]
Koronavirüse (COVID-19) yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.
Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Johnson'ın tıbbi ekibin tavsiyelerine göre hareket ettiği ve moralinin 'gayet iyi' olduğu belirtildi.
Başbakanın ayrıca, kendisiyle ilginenen tüm sağlık personeline teşekkür ettiği ifade edildi.
Ateş ve öksürük belirtileri gösteren Johnson'ın 27 Mart'ta yapılan COVID-19 testi pozitif çıkmıştı.
O tarihten beri kendisini izole eden 55 yaşındaki Johson, 3 Nisan'da yayımladığı videoda, "Hala ateşim var ve bu nedenle hükümetin tavsiyesi uyarınca, bu belirti gidene kadar kendimi tecrit etmeyi sürdürmem gerekiyor." demişti.
Johnson, durumu düzelmeyince 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmıştı.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19Son Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 15:10
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