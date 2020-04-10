Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, Kovid-19'la mücadele çerçevesinde Greater Accra ve Kumasi bölgelerinde konulan sokağa çıkma yasağının 13 Nisan'dan itibaren bir hafta daha uzatıldığını belirtti.

Sınırlar bir sonraki emre kadar kapalı

Bu süre zarfında bölgelere giriş çıkış olmayacağını kaydeden Akuffo-Addo, ülkenin tüm sınırlarının da bir sonraki emre kadar kapalı kalacağını bildirdi.

Akuffo-Addo, virüsle mücadele kapsamında yoksul vatandaşların elektrik faturalarının tamamının, diğer vatandaşların da elektrik faturalarının yüzde 50'sinin 3 ay boyunca devlet tarafından karşılanacağını duyurdu.

Gana'da şimdiye kadar 378 COVID-19 vakası görülürken, 6 kişi de virüsten yaşamını yitirdi.