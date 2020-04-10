Straits Times'ın haberine göre, Singapur'da misafirhanelerde kalan yabancı işçiler arasında yeni tip koronavirüsün bulaşmasını engellemek için sağlıklı binlerce işçi, askeri kamplara, yüzer otellere ve boş kamu konutlarına taşınacak.

Ulusal Kalkınma Bakanı Lawrence Wong, söz konusu adımın, misafirhanelerde kalan kişi sayısını azaltmak ve yeni tip koronavirüse karşı etkili önlemleri uygulamak için atıldığını ifade etti.

Yabancı işçilerin kaldığı misafirhanelerde tespit edilen COVID-19 vakalarında, ilerleyen günlerde artış görülmeye devam etmesine karşı hazırlıklı olunması gerektiğine işaret eden Wong, duruma ilişkin gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

Enfeksiyon riskinin milliyet gözetmeksizin herkes için aynı olduğuna dikkati çeken Wong, halka, yabancı işçilere karşı ön yargılı olmamaları çağrısında bulundu.

Singapur'da COVID-19 vaka sayısı bin 910'a yükselirken, salgın sebebiyle 6 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, COVID-19'un yayılmasını önlemek için eğitim kurumları ve iş yerlerinin çoğu kapatılmıştı.

20 bin yabancı işçi karantinaya alınmıştı

Hükümet, 6 Nisan'da, yeni tip koronavirüs vakalarındaki artış üzerine 20 bin yabancı işçiyi 14 günlüğüne karantinaya almıştı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkeyle aynı ismi taşıyan başkent Singapur'da yabancı işçiler arasında görülen 90 COVID-19 vakası üzerine çalışanların yaşadığı misafirhanelerin bulunduğu iki alanın izolasyon bölgesi ilan edildiği bildirilmişti.

Açıklamada, karantina altındaki işçilerin ücretlerinin ödenmeye devam edeceği belirtilmişti.

Ülkede, geçen hafta COVID-19 salgını nedeniyle 1 ay kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.