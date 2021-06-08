BM Genel Sekreterliğine yeniden talip olan Guterres, Konsey'den adaylığı için onay aldı.

Konsey'in Guterres'in adaylığını onayının ardından 18 Haziran'da 193 üyeli BM Genel Kurulunda BM Genel Sekreterliği seçimleri yapılacak.

BM Genel Sekreterleri, 5 yıllığına göreve seçiliyor.

2017'den beri BM Genel Sekreterliği görevinde bulunan Guterres ülkesi Portekiz tarafından yeniden aday gösterildi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği görevine Guterres dışında 7 kişi daha talip olsa da Antonio Guterres dışında hiç kimse, herhangi bir ülke tarafından aday gösterilmedi.

Daha önce de 10 yıl boyunca BM Mülteciler Yüksek Komiserliği görevinde bulunan eski Portekiz Başbakanı Guterres, 2'nci kez adaylığını açıkladığında yaptığı vizyon konuşmasında krizlere çözüm bulmada "dürüst bir ara bulucu" olacağı ve "köprü kurucu" rolü üstleneceği vaadinde bulunmuştu.