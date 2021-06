Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Twitter hesabından, "Tigray'daki birçok bölge kıtlığın eşiğinde, gereken fonlar ve insani erişim artırılmazsa durum daha da kötüye gidecek." şeklinde açıklama yaptı.

Several areas in Tigray are on the brink of famine.



The situation will only keep getting worse unless need funding is increased and humanitarian access is improved.



The actions we take now may mean the difference between life and death for many people.