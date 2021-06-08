Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Twitter hesabından, "Tigray'daki birçok bölge kıtlığın eşiğinde, gereken fonlar ve insani erişim artırılmazsa durum daha da kötüye gidecek." şeklinde açıklama yaptı.

Several areas in Tigray are on the brink of famine.



The situation will only keep getting worse unless need funding is increased and humanitarian access is improved.



The actions we take now may mean the difference between life and death for many people. — António Guterres (@antonioguterres) June 8, 2021

Guterres, şimdi atılacak adımların birçok kişi için "ölüm kalım" meselesi anlamına geldiğini vurguladı.

1 milyondan fazla kişi yerinden edildi

Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerinin 3 Kasım 2020'de Etiyopya'nın Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırması ve sonrasında Başbakan Abiy Ahmed'in TPLF'ye karşı askeri harekat kararı almasının ardından, eyalette bir milyondan fazla kişi yerinden edildi.

Etiyopya başlattığı geniş çaplı operasyonla Tigray eyaletinin başkenti Mekelle'yi ele geçirse de bazı bölgelerde çatışmalar halen sürüyor.

İnsan hakları ihlalleri endişe yaratıyor

Komşusu Etiyopya'ya destek olmak için ülkeye giren Eritre kuvvetleri ile Etiyopya kuvvetleri, eyalette katliam, tecavüz ve işkence gibi çeşitli insan hakları ihlalleriyle suçlanıyor.

BM ve sivil toplum örgütleri, çatışmaların yaşandığı Tigray bölgesindeki insani durumdan endişe duyuyor.

BM Dünya Gıda Programına göre, 1 Haziran'da bölgedeki nüfusun yüzde 91'ine denk gelen 5,2 milyon kişi acil gıda yardımına ihtiyaç duyuyor.