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Dünya
AA 22.04.2024 23:15

BMGK'da yapılan Kosova oturumunda gerginlik yaşandı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yapılan Kosova oturumunda önce Kosova delegasyonu, sonra da Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e ayrılan konuşma süreleri nedeniyle gerginlik yaşandı.

BMGK'da yapılan Kosova oturumunda gerginlik yaşandı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

BMGK'da Dönem Başkanı Malta'nın BM Daimi Temsilcisi Vanessa Frazier, Kosova oturumunu başlatmadan önce kısa bir ara verdi.

Aradan dönülmesinin ardından oturumu başlatmak üzere söz alan Frazier, Kosova delegasyonuna ilişkin "Bana boş boş baktığınızı biliyorum fakat bu, BM protokolü meselesi. BM protokolü, Kosova delegasyonunun tamamının binaya girmesine izin vermedi." dedi.

Protokol "düzeltilmeden" oturumun başlatılamayacağını belirten Frazier, protokolün yerine getirilmesinin ardından oturuma devam edebileceklerini aktardı.​​​​​​​

Konuşma süresi gerginliği

Oturumun son dakikalarında söz alan Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e ayrılan konuşma süresi de salonda gerilime neden oldu.

Dönem Başkanı Frazier, oturum süresinin aşılması gerekçesiyle Vucic ve Osmani'ye sırasıyla 3'er dakika konuşma süresi ayrılmasında fikir birliğine varıldığını söyledi.

Vucic'in "Bu kabul edilmemişti ama önemli değil." demesinin ardından Frazier, "Kabul edildi. Yardımcım az önce aynı fikre vardığınızı söyledi. Onun yalancı gösterilmesini kabul etmeyeceğim." dedi ve tokmağını vurdu.

Frazier'in Vucic'e 3 dakika konuşabileceğini yinelemesinin ardından Vucic, teşekkür ederek söz aldı.

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