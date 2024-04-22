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Dünya
AA 22.04.2024 23:06

İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yönelik yoğun top atışları yeni göç dalgasına yol açtı

İsrail ordusunun yoğun top atışlarıyla hedef aldığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yeni bir göç dalgasının yaşandığı duyuruldu.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yönelik yoğun top atışları yeni göç dalgasına yol açtı
[Fotograf: AA]

Gazze'nin kuzeyindeki birkaç bölgede İsrail ordusu ile Filistinli gruplar arasında çıkan çatışmalar saatlerdir devam ediyor.

İsrail ordusu, çatışmaların olduğu Beyt Lahya, Beyt Hanun ve Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı yakınındaki bölgeleri yoğun top atışlarıyla bombalıyor.

İsrail'in yoğun top atışları sebebiyle kuzeydeki Beyt Lahya beldesinden Cibaliya Mülteci Kampı'na doğru yeni bir göç dalgası yaşandı.

Öte yandan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan açıklamaya göre, Beyt Hanun bölgesinde bazı İsrail askerleri ile bir askeri araç Yasin-105 füzeleriyle hedef alındı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Beyt Hanun, İsrail'in ordusunun 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan sonra karadan ilk girdiği bölge.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685’i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 151 Filistinli öldürüldü, 77 bin 84 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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