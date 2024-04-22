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Dünya
AA 22.04.2024 22:12

Polonya'daki NATO tatbikatında bir İspanyol askeri öldü

İspanya Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Polonya'da yapılan NATO tatbikatında bir İspanyol askerinin öldüğünü açıkladı.

Polonya'daki NATO tatbikatında bir İspanyol askeri öldü
[Fotograf: Reuters]

Kara Kuvvetleri Komutanlığının, X hesabından yapılan paylaşıma göre, "Steadfast Defender 24" adıyla NATO'nun Korumalı Piyade Taburu ve diğer müttefik ülkelerle çeşitli birimlerinin katıldığı tatbikat sırasında gerçek mermilerin kullanıldığı taktik eğitimine geçildi.

Taktik eğitiminde gelen bir kurşunla 43 yaşındaki B.G.P.A. adlı bir onbaşı hayatını kaybetti.

Askerin hayatını kaybetmesi nedeniyle büyük üzüntü duyulduğu ifade edilen paylaşımda, ölen askerin ailesine ve görev yeri olan Ceuta kentindeki askeri birlikteki meslektaşlarına taziye dilekleri iletildi.

Diğer yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de X hesabında konuyla ilgili paylaşım yaptı.

Sanzhez, "NATO'nun tatbikatı sırasında Polonya'daki bir kazada bugün hayatını kaybeden İspanyol askerinin ailesine ve tüm arkadaşlarına, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ailesine ve Ceuta'daki birlikte görevli askerlere en içten başsağlığı dileklerimi sunarım." dedi.

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